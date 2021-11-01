Жительницы Алматинской области оказывали интим-услуги в Атырау (фото)

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Женщин, оказывающих интимные услуги, выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" атырауские полицейские, сообщается в официальном Facebook ДП региона.

По информации полицейских, две жительницы Алматинской области занимались проституцией в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного по улице Жарбосынова.

В отношении девушек был составлен административный протокол по статье 449 КоАП РК. Они также поставлены на профилактический учет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939840-zhitelnitsy-almatinskoy-oblasti-okazyvali-intim-uslugi-v-atyrau-foto/