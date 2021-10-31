Гибель на аттракционе в Караганде: инструктор попросил освобождения

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Появилась новая информация по делу о гибели женщины после прыжка в Караганде. Апелляцию с просьбой освободить его из-под стражи во время следствия подал инструктор по роупджампингу. Тем не менее, коллегия решила оставить санкцию суда без изменений, передает МИА "Казинформ".

Ранее была санкционирована мера "содержание под стражей" на время следствия, однако 32-летний подозреваемый обратился в областной суд с просьбой о пересмотре данного решения.

Инструктор попросил суд смягчить меру пресечения на домашний арест либо на подписку о невыезде. Тем не менее мужчину было решено оставить под стражей.

"Постановление следственного суда Караганды об избрании меры пресечения «содержание под стражей» оставлено без изменений. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - пояснили в областном суде.

Сообщается, что инструктор будет находится в СИЗО до конца следствия. Дело расследуется по статье 306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкие последствия – смерть человека), назначены необходимые экспертизы.

Напомним, в Караганде во время прыжка с "тарзанки" погибла 33-летняя жительница Шахтинска. После трагедии был задержан инструктор по роупджампингу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939786-gibel-na-attraktsione-v-karagande-instruktor-poprosil-osvobozhdeniya/