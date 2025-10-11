Не могла передвигаться: иностранка получила травму на "Шымбулаке" (фото)
Опубликовано:
Спасатели помогли иностранной туристке, получившей травму на горнолыжном курорте "Шымбулак" - женщину передали в руки медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в ведомстве, сегодня в районе горнолыжного курорта "Шымбулак" на высоте около 3000 метров гражданка Китая 1973 года рождения получила травму спины при спуске с горы и не могла передвигаться самостоятельно.
На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.
Спасатели поднялись на канатной дороге к месту происшествия и совместно со спасателями горнолыжного курорта "Шымбулак" оказали пострадавшей первую помощь, после чего транспортировали женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2296191-ne-mogla-peredvigatsya-inostranka-poluchila-travmu-na-shymbulake-foto/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах