Не могла передвигаться: иностранка получила травму на "Шымбулаке" (фото)

Спасатели помогли иностранной туристке, получившей травму на горнолыжном курорте "Шымбулак" - женщину передали в руки медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в ведомстве, сегодня в районе горнолыжного курорта "Шымбулак" на высоте около 3000 метров гражданка Китая 1973 года рождения получила травму спины при спуске с горы и не могла передвигаться самостоятельно.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.

Спасатели. Фото: мчс

Спасатели поднялись на канатной дороге к месту происшествия и совместно со спасателями горнолыжного курорта "Шымбулак" оказали пострадавшей первую помощь, после чего транспортировали женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.