Ребенок упал на нож в СКО: лезвие прошло через глаз и повредило мозг

Несчастный случай произошел в Петропавловске – трехлетний мальчик упал на нож и получил тяжелейшую травму. Сейчас малыш в реанимации, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали врачи, лезвие прошло через глаз и повредило мозг малыша. Медики оценивают состояние пациента как крайне тяжелое, но не теряют надежды спасти жизнь и зрение ребенка.

"Выставлен диагноз: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ранение левой области левой глазницы, гематомы правой височной, левой височной кости доли и затылочной доли, а также кровоизлияние субарахноидальное доли головного мозга.

По данным КТ, которая неоднократно проводится с интервалами, мы видим повреждения долей головного мозга и кровоизлияние в желудочки", – рассказали в детской больнице СКО.

Мальчика, которому три года и два месяца, доставили в больницу без сознания в тяжелом состоянии. Малыш истекал кровью, у него был травматический шок.

Для спасения пациента экстренно созвали консилиум с участием самых опытных врачей региона. Исследования показали, что нож прошел сквозь верхнее веко левого глаза и проник в головной мозг.

Сейчас ребенок в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ, ему делают переливание крови, и он получает все необходимое лечение. На данный момент показаний для операций нет. Пациент остается крайне тяжелым, но его состояние не ухудшается.

Офтальмологи считают, что пока глаз малыша жизнеспособен, но от прогнозов доктора воздерживаются.

По версии мамы мальчика, беда произошла случайно. Сын находился на кухне и упал на нож. В полиции эту версию подтвердили, но все равно проведут проверку.

"Факт зарегистрирован в книге учета информации управления полиции города Петропавловска. Предварительно: травма получена в результате несчастного случая в домашних условиях.

В настоящее время проводится проверка для определения всех обстоятельств происшествия и принятия процессуального решения", – прокомментировали ситуацию в полиции.

Источник: КТК

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