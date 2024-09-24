Мужчина повесился на эстакаде LRT в Астане

В Сети появились публикации с трагическими кадрами, на которых виден повесившийся на эстакаде LRT человек. В полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Информация о суициде появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан". Очевидцами заснято тело повешенного мужчины.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

"На канал 102 поступило сообщение о повешенном мужчине на строительном объекте по улице Нажимеденова. Сотрудниками полиции личность 38-летнего покойного установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Напомним, 11 сентября в Сети появилась информация об обнаружении тела девочки 2010 года рождения вблизи гимназии в Астане. В полиции сообщили о начале расследования и возбуждении уголовного дела.

20 сентября в Актау среди мусорных контейнеров нашли обезображенное тело мужчины. Как оказалось, погибший являлся экс-бойцом различных турниров. По факту начали досудебное расследование.

23 сентября в горах Алматинской области обнаружено тело мужчины 1994 года рождения. Спасатели транспортировали его и передали полицейским. Обстоятельств гибели мужчины, а также личность не раскрывают.