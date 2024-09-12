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Умер основатель Sulpak Андрей Пак

Опубликовано:

Андрей Пак с дочерью
Андрей Пак с дочерью. Фото: instagram.com/svet.lanaa84

Скончался Андрей Пак - один из основателей Sulpak, сети магазинов электроники в Казахстане. Об этом в социальных сетях ранее сообщила его дочь Светлана, передает NUR.KZ.

"Поминальный обед в память о нашем папе", - гласит Stories в Instagram-профиле Светланы Пак, дочери одного из основателей Sulpak.

Поминальный обед состоится 13 сентября в Алматы.

Публикация Светланы Пак
Публикация Светланы Пак. Скриншот: instagram.com/svet.lanaa84

По информации Википедии, компания Sulpak была основана в 1992 году Алмасом Султангазиным и Андреем Паком. Сочетание первых слогов фамилий учредителей и легло в основу названия бренда. Десятки торговых точек функционируют в Казахстане и Кыргызстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2160399-umer-osnovatel-sulpak-andrey-pak/

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