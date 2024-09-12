Умер основатель Sulpak Андрей Пак

Скончался Андрей Пак - один из основателей Sulpak, сети магазинов электроники в Казахстане. Об этом в социальных сетях ранее сообщила его дочь Светлана, передает NUR.KZ.

"Поминальный обед в память о нашем папе", - гласит Stories в Instagram-профиле Светланы Пак, дочери одного из основателей Sulpak.

Поминальный обед состоится 13 сентября в Алматы.

Публикация Светланы Пак. Скриншот: instagram.com/svet.lanaa84

По информации Википедии, компания Sulpak была основана в 1992 году Алмасом Султангазиным и Андреем Паком. Сочетание первых слогов фамилий учредителей и легло в основу названия бренда. Десятки торговых точек функционируют в Казахстане и Кыргызстане.