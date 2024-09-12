Умер основатель Sulpak Андрей Пак
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Скончался Андрей Пак - один из основателей Sulpak, сети магазинов электроники в Казахстане. Об этом в социальных сетях ранее сообщила его дочь Светлана, передает NUR.KZ.
"Поминальный обед в память о нашем папе", - гласит Stories в Instagram-профиле Светланы Пак, дочери одного из основателей Sulpak.
Поминальный обед состоится 13 сентября в Алматы.
По информации Википедии, компания Sulpak была основана в 1992 году Алмасом Султангазиным и Андреем Паком. Сочетание первых слогов фамилий учредителей и легло в основу названия бренда. Десятки торговых точек функционируют в Казахстане и Кыргызстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2160399-umer-osnovatel-sulpak-andrey-pak/