Уставших туристов спустили с горы в Алматы
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В Алматы спасены молодые туристы - уставшие они не смогли сами спуститься вниз, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.
Как уточнили в ведомстве, в Бостандыкском районе в Большом Алматинском ущелье группа из трех молодых людей в возрасте 20-25 лет шла вниз с пика Советов, и из-за усталости самостоятельно туристы уже не могли спуститься.
Спасатели РОСО МЧС спустили туристов с горы и благополучно передали родителям. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались.
В МЧС ранее напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2151313-ustavshih-turistov-spustili-s-gory-v-almaty/