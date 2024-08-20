Юноша ушел в лес и заблудился в СКО

В Северо-Казахстанской области спасатели МЧС нашли потерявшегося парня - юноша заблудился в лесном массиве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Случай произошел в Айыртауском районе. По информации спасателей, парень 2006 года рождения вышел из базы отдыха "Боровушка" в лесной массив и заблудился.

Обеспокоенные родственники обратились за помощью к сотрудникам МЧС.

Силами спасателей молодой человек найден на обочине дороги и сопровожден на базу отдыха.

Как уточнили в МЧС, медицинская помощь ему не потребовалось.

В МЧС ранее напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.