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Эзотерика

Тело женщины обнаружили в реке в Алматинской области (фото, видео)

Опубликовано:

Спасатели проводят поиски утонувшей
Спасатели. Фото: РОСО МЧС РК

Тело женщины извлекли из реки спасатели в Алматинской области - погибшая, по словам очевидцев, упала в воду, передает NUR.KZ со ссылкой на РОСО МЧС РК.

Спасатели РОСО совместно с сотрудниками ОСО Қонаева нашли и извлекли тело женщины в реке Каскеленка.

Очевидцы заявили, что погибшая упала в реку и ее унесло течение, отмечается, что течение было сильным.

По информации РОСО, тело женщины обнаружили в 1,5 км от предполагаемого места падения.

Ранее в ДЧС области Жетiсу напомнили о правилах безопасности на воде.

При купании недопустимо:

  1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
  2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
  3. Заплывать за буйки и ограждения.
  4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
  5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
  6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

"Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль. Не умеющим плавать, купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра", - отметили спасатели.

Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами "купание запрещено!".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2138256-telo-zhenshchiny-obnaruzhili-v-reke-v-almatinskoy-oblasti-foto-video/

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