Тело женщины обнаружили в реке в Алматинской области (фото, видео)
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Тело женщины извлекли из реки спасатели в Алматинской области - погибшая, по словам очевидцев, упала в воду, передает NUR.KZ со ссылкой на РОСО МЧС РК.
Спасатели РОСО совместно с сотрудниками ОСО Қонаева нашли и извлекли тело женщины в реке Каскеленка.
Очевидцы заявили, что погибшая упала в реку и ее унесло течение, отмечается, что течение было сильным.
По информации РОСО, тело женщины обнаружили в 1,5 км от предполагаемого места падения.
Ранее в ДЧС области Жетiсу напомнили о правилах безопасности на воде.
При купании недопустимо:
- Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
- Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
- Заплывать за буйки и ограждения.
- Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
- Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
- Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
"Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль. Не умеющим плавать, купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра", - отметили спасатели.
Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами "купание запрещено!".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2138256-telo-zhenshchiny-obnaruzhili-v-reke-v-almatinskoy-oblasti-foto-video/