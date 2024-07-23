Тело женщины обнаружили в реке в Алматинской области (фото, видео)

Тело женщины извлекли из реки спасатели в Алматинской области - погибшая, по словам очевидцев, упала в воду, передает NUR.KZ со ссылкой на РОСО МЧС РК.

Спасатели РОСО совместно с сотрудниками ОСО Қонаева нашли и извлекли тело женщины в реке Каскеленка.

Очевидцы заявили, что погибшая упала в реку и ее унесло течение, отмечается, что течение было сильным.

По информации РОСО, тело женщины обнаружили в 1,5 км от предполагаемого места падения.

Ранее в ДЧС области Жетiсу напомнили о правилах безопасности на воде.

При купании недопустимо:

Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна. Заплывать за буйки и ограждения. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

"Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль. Не умеющим плавать, купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра", - отметили спасатели.

Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами "купание запрещено!".