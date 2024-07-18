Казахстанец погиб на Иссык-Куле
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В Кыргызстане в одной из районных больниц Иссык-Кульской области скончался казахстанец, который ранее получил серьезные травмы на пляже, передает 24.kg.
Как сообщает местное издание, 15 июля в селе Кара-Ой катер наехал на отдыхающего. Трагедия произошла на пляже одного из центров отдыха.
Отмечается, что в медучреждение был доставлен 42-летний уроженец Балыкчи, ныне гражданин Казахстана, который получил серьезные травмы. На следующий день после поступления в больницу казахстанец скончался от полученных травм. Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Владельцем катера оказался 32-летний местный житель, а водным транспортом управлял 18-летний парень.
Возбуждены уголовные дела по статьям 127 УК КР "Причинение смерти по неосторожности" и 311 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, железнодорожного, воздушного или водного транспорта". Ведется следствие.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кыргызстане после схода селя были найдены тела двух несовершеннолетних казахстанцев. Сем сель сошел в Кыргызстане 28 июня.
Позже спасатели обнаружили тела еще двоих несовершеннолетних, которые погибли в результате схода селя в Ошской области.
На единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что при купании недопустимо:
- плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
- нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
- приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
- хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2136192-kazahstanec-pogib-na-issyk-kule/