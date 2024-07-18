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Казахстанец погиб на Иссык-Куле

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Отдыхающие на Иссык-Куле
Иссык-Куль. Иллюстративное фото: Tuul&Bruno Morandi/Getty Images

В Кыргызстане в одной из районных больниц Иссык-Кульской области скончался казахстанец, который ранее получил серьезные травмы на пляже, передает 24.kg.

Как сообщает местное издание, 15 июля в селе Кара-Ой катер наехал на отдыхающего. Трагедия произошла на пляже одного из центров отдыха. 

Отмечается, что в медучреждение был доставлен 42-летний уроженец Балыкчи, ныне гражданин Казахстана, который получил серьезные травмы. На следующий день после поступления в больницу казахстанец скончался от полученных травм. Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Владельцем катера оказался 32-летний местный житель, а водным транспортом управлял 18-летний парень.

Возбуждены уголовные дела по статьям 127 УК КР "Причинение смерти по неосторожности" и 311 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, железнодорожного, воздушного или водного транспорта". Ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кыргызстане после схода селя были найдены тела двух несовершеннолетних казахстанцев. Сем сель сошел в Кыргызстане 28 июня.

Позже спасатели обнаружили тела еще двоих несовершеннолетних, которые погибли в результате схода селя в Ошской области.

На единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что при купании недопустимо:

  • плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
  • нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
  • приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
  • хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2136192-kazahstanec-pogib-na-issyk-kule/

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