Казахстанец погиб на Иссык-Куле

В Кыргызстане в одной из районных больниц Иссык-Кульской области скончался казахстанец, который ранее получил серьезные травмы на пляже, передает 24.kg.

Как сообщает местное издание, 15 июля в селе Кара-Ой катер наехал на отдыхающего. Трагедия произошла на пляже одного из центров отдыха.

Отмечается, что в медучреждение был доставлен 42-летний уроженец Балыкчи, ныне гражданин Казахстана, который получил серьезные травмы. На следующий день после поступления в больницу казахстанец скончался от полученных травм. Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Владельцем катера оказался 32-летний местный житель, а водным транспортом управлял 18-летний парень.

Возбуждены уголовные дела по статьям 127 УК КР "Причинение смерти по неосторожности" и 311 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, железнодорожного, воздушного или водного транспорта". Ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кыргызстане после схода селя были найдены тела двух несовершеннолетних казахстанцев. Сем сель сошел в Кыргызстане 28 июня.

Позже спасатели обнаружили тела еще двоих несовершеннолетних, которые погибли в результате схода селя в Ошской области.

На единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что при купании недопустимо:

плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;

нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;

приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;

хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.