Тело 23-летнего парня обнаружили в воде в Шымкенте

В жилом массиве Кайнар булак в Абайском районе Шымкента обнаружили тело утонувшего 23-летнего парня. Его достали из озера, купание в котором запрещено, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 27 июня 2024 года в службу спасения "112" поступило сообщение о факте утопления в искусственном озере, где купание запрещено.

На место происшествия выехали 5 спасателей аварийно-спасательного отряда, 5 сотрудников городского железнодорожного вокзала Шымкента, 3 транспортных средства. Они прибыли к озеру в 13.50.

В воде спасатели обнаружили тело мужчины 2001 года рождения.

Правила безопасного поведения на воде

Сотрудники ДЧС Акмолинской области в официальном Telegram-канале ранее опубликовали правила поведения на воде:

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки и ограждения;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не оставлять детей без присмотра.