Тело 23-летнего парня обнаружили в воде в Шымкенте
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В жилом массиве Кайнар булак в Абайском районе Шымкента обнаружили тело утонувшего 23-летнего парня. Его достали из озера, купание в котором запрещено, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 27 июня 2024 года в службу спасения "112" поступило сообщение о факте утопления в искусственном озере, где купание запрещено.
На место происшествия выехали 5 спасателей аварийно-спасательного отряда, 5 сотрудников городского железнодорожного вокзала Шымкента, 3 транспортных средства. Они прибыли к озеру в 13.50.
В воде спасатели обнаружили тело мужчины 2001 года рождения.
Правила безопасного поведения на воде
Сотрудники ДЧС Акмолинской области в официальном Telegram-канале ранее опубликовали правила поведения на воде:
- не купаться в запрещенных для купания местах;
- не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- не заплывать за буйки и ограждения;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставлять детей без присмотра.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2125782-telo-23-letnego-parnya-obnaruzhili-v-vode-v-shymkente/