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Тело 23-летнего парня обнаружили в воде в Шымкенте

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Тело мужчины нашли на озере
На месте происшествия. Фото: instagram.com/shymkent_tjd/

В жилом массиве Кайнар булак в Абайском районе Шымкента обнаружили тело утонувшего 23-летнего парня. Его достали из озера, купание в котором запрещено, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 27 июня 2024 года в службу спасения "112" поступило сообщение о факте утопления в искусственном озере, где купание запрещено.

На место происшествия выехали 5 спасателей аварийно-спасательного отряда, 5 сотрудников городского железнодорожного вокзала Шымкента, 3 транспортных средства. Они прибыли к озеру в 13.50.

В воде спасатели обнаружили тело мужчины 2001 года рождения.

Правила безопасного поведения на воде

Сотрудники ДЧС Акмолинской области в официальном Telegram-канале ранее опубликовали правила поведения на воде:

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки и ограждения;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не оставлять детей без присмотра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2125782-telo-23-letnego-parnya-obnaruzhili-v-vode-v-shymkente/

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