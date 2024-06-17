Молодой человек застрял на горе в Павлодарской области
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Турист застрял на горе в Павлодарской области - молодой человек не смог самостоятельно спуститься с нее, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Инцидент произошел сегодня, 17 июня. По данным ДЧС, в 17:50 поступило сообщение о том, что в Баянаульском районе, в селе Торайгыр молодой человек 1999 года рождения поднялся на гору Акбет и не может спуститься.
"На место выехали 5 спасателей. Сотрудники помогли спуститься парню по безопасной тропе с высоты около 600 метров. Он в медицинской помощи не нуждался", - говорится в сообщении.
Отметим, в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2119074-molodoy-chelovek-zastryal-na-gore-v-pavlodarskoy-oblasti-video/