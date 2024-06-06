Ребенок выпал из окна седьмого этажа в Актобе

В Актобе произошел несчастный случай - пятилетний мальчик по неосторожности выпал из окна седьмого этажа и разбился, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, ребенок, играя в своей комнате, по неосторожности упал из окна седьмого этажа многоэтажного дома.

"В результате несчастного случая ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - рассказали в ДП Актюбинской области.

С начала года в регионе уже семеро несовершеннолетних выпали из окон, один ребенок погиб.

Как уберечь ребенка от падения из окна?

Представители МВД на своем официальном сайте заявили, что обеспокоены участившимися выпадениями из окон детей младшего возраста.

"Дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их", - отметили в ведомстве.

Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:

Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок.

Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна.

Установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно.

Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

Не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник.

Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон.

Важно преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.

Тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы, должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", - подчеркнули правоохранители.