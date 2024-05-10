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4-летняя девочка упала с 5 этажа в Павлодаре

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Скорая помощь едет на вызов
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

4-летняя девочка упала с высоты 5 этажа и получила травму головы. Инцидент произошел 9 мая днем в Павлодаре. По вызову медики приехали через 5 минут, передает NUR.KZ.

По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, вызов к ним поступил в 14.50 9 мая. Учитывая, что был факт падения с высоты, медики по первой категории срочности на место прибыли уже через 5 минут.

Пострадавшую 4-летнюю девочку доставили в детскую областную больницу.

В управлении здравоохранения региона уточнили, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. Сейчас девочка находится в отделении травматологии, а ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Как уберечь ребенка от падения из окна

В МВД отмечают, что обеспокоены участившимися случаями выпадения из окон детей младшего возраста.

Уменьшить риск может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:

  • не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
  • не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
  • установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
  • не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
  • не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
  • не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
  • важно преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими;
  • тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2098067-4-letnyaya-devochka-upala-s-5-etazha-v-pavlodare/

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