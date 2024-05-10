4-летняя девочка упала с 5 этажа в Павлодаре

4-летняя девочка упала с высоты 5 этажа и получила травму головы. Инцидент произошел 9 мая днем в Павлодаре. По вызову медики приехали через 5 минут, передает NUR.KZ.

По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, вызов к ним поступил в 14.50 9 мая. Учитывая, что был факт падения с высоты, медики по первой категории срочности на место прибыли уже через 5 минут.

Пострадавшую 4-летнюю девочку доставили в детскую областную больницу.

В управлении здравоохранения региона уточнили, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. Сейчас девочка находится в отделении травматологии, а ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Как уберечь ребенка от падения из окна

В МВД отмечают, что обеспокоены участившимися случаями выпадения из окон детей младшего возраста.

Уменьшить риск может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности: