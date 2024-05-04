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Пенсионерка чуть не умерла из-за дольки апельсина в Атырау

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Бабушка сидит на стуле
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Атырау 73-летняя женщина пережила клиническую смерть, подавившись долькой апельсина – ее смогли реанимировать врачи скорой помощи, передает Telegram-канал Atyrau Online.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию областной станции скорой помощи, 73-летняя жительница Атырау подавилась долькой апельсина и чуть не умерла.

"Пожилая женщина не могла говорить, дыхание было затруднено, шумное. При попытке оказания первой помощи приемом Геймлиха, женщина потеряла сознание, наступила клиническая смерть на 1,5 минуты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после успешных реанимационных мер женщина пришла в себя. Ее доставили в Атыраускую областную больницу для дальнейшего восстановления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2095673-pensionerka-chut-ne-umerla-iz-za-dolki-apelsina-v-atyrau/

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