Пенсионерка чуть не умерла из-за дольки апельсина в Атырау

В Атырау 73-летняя женщина пережила клиническую смерть, подавившись долькой апельсина – ее смогли реанимировать врачи скорой помощи, передает Telegram-канал Atyrau Online.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию областной станции скорой помощи, 73-летняя жительница Атырау подавилась долькой апельсина и чуть не умерла.

"Пожилая женщина не могла говорить, дыхание было затруднено, шумное. При попытке оказания первой помощи приемом Геймлиха, женщина потеряла сознание, наступила клиническая смерть на 1,5 минуты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после успешных реанимационных мер женщина пришла в себя. Ее доставили в Атыраускую областную больницу для дальнейшего восстановления.