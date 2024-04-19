Горящего человека сняли на видео в Астане

В соцсетях появился видеоролик с горящим человеком на одной из улиц Астаны. В полиции сообщили, что мужчину госпитализировали, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Astanovka98.

На кадрах видны огонь, толпа людей и сотрудники полиции. Один из полицейских с помощью огнетушителя тушит огонь.

В подписи к ролику говорится, что инцидент произошел на улице Сыганак.

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что прибывший на место наряд полиции потушил возгорание.

"Гражданин госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в правоохранительных органах.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: