Горящего человека сняли на видео в Астане
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В соцсетях появился видеоролик с горящим человеком на одной из улиц Астаны. В полиции сообщили, что мужчину госпитализировали, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео появилось в Telegram-канале Astanovka98.
На кадрах видны огонь, толпа людей и сотрудники полиции. Один из полицейских с помощью огнетушителя тушит огонь.
В подписи к ролику говорится, что инцидент произошел на улице Сыганак.
В Департаменте полиции Астаны сообщили, что прибывший на место наряд полиции потушил возгорание.
"Гражданин госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в правоохранительных органах.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2087624-goryaschego-cheloveka-snyali-na-video-v-astane/