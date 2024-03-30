Пропавшую павлодарку нашли мертвой на могиле родственников

81-летнюю павлодарку, ушедшую в неизвестном направлении, обнаружили мертвой на могиле мужа и сына. Волонтеры и полицейские на протяжении суток пытались установить местонахождение пенсионерки, передает корреспондент NUR.KZ.

Волонтеры на своей странице в Instagram указали, что 81-летняя Раиса Матюхина ушла из дома сама днем 28 марта. По камерам удалось отследить, что женщина села в автобус и уехала. В полицию обратилась дочь пенсионерки. Обзвонили в итоге все больницы, проехали по маршруту следования общественного транспорта, но без результата.

Меж тем, волонтеры выразили мнение, что павлодарка могла отправиться на кладбище, позднее это предположение подтвердилось. Спустя сутки Раису Матюхину удалось найти.

"Она пошла на могилу к мужу и сыну и там, видимо, сердце прихватило, может, распереживалась. В общем там и умерла. Вещи все при ней, ничего не тронуто, сотовый, все рядом. Без криминала", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Отмечается, что у женщины были проблемы с сердцем. Стражи порядка, меж тем, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Что делать при пропаже человека

Как отмечается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.