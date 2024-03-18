Пропавшего 5-летнего ребенка нашли мертвым в Туркестанской области

В субботу появилась информация об исчезновении 5-летнего ребенка в Туркестанской области. Тело мальчика нашли через день в оросительном канале, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 16 марта поступила информация о том, что в селе Биртилек Туркестанской области мальчик 2019 года рождения днем, в 15.00, вышел из дома и не вернулся.

Со слов очевидца, в оросительном канале была обнаружена обувь.

"17 марта в 16.40 поисковой группой тело пропавшего обнаружено и извлечено из воды в 2 км от дома", - рассказали в МЧС.

В поисковой работе задействовали 93 человека и 4 единицы техники ДЧС, МИО и полиции.

Рекомендации родителям

При пропаже человека, особенно несовершеннолетнего, специалисты советуют сразу обращаться в правоохранительные органы.

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