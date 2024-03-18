Пропавшего 5-летнего ребенка нашли мертвым в Туркестанской области
Опубликовано:
В субботу появилась информация об исчезновении 5-летнего ребенка в Туркестанской области. Тело мальчика нашли через день в оросительном канале, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 16 марта поступила информация о том, что в селе Биртилек Туркестанской области мальчик 2019 года рождения днем, в 15.00, вышел из дома и не вернулся.
Со слов очевидца, в оросительном канале была обнаружена обувь.
"17 марта в 16.40 поисковой группой тело пропавшего обнаружено и извлечено из воды в 2 км от дома", - рассказали в МЧС.
В поисковой работе задействовали 93 человека и 4 единицы техники ДЧС, МИО и полиции.
Рекомендации родителям
При пропаже человека, особенно несовершеннолетнего, специалисты советуют сразу обращаться в правоохранительные органы.
Родителям рекомендуют:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей, чтобы в случае исчезновения предоставить свежие снимки;
- запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
- выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
- постоянно проводить с детьми беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения ребенка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2070012-propavshego-5-letnego-rebenka-nashli-mertvym-v-turkestanskoy-oblasti/