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Скончался бывший вице-министр иностранных дел Казахстана Аскар Мусинов

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Аскар Мусинов
Аскар Мусинов. Фото: t.me/pressmfakz

Скончался Аскар Мусинов - государственный деятель, бывший посол и вице-министр иностранных дел, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД.

На 63-м году жизни скоропостижно скончался государственный деятель, казахстанский дипломат Аскар Мусинов. Об этом стало известно вчера, 12 февраля.

"В течение многолетней дипломатической карьеры он блестяще представлял и отстаивал интересы Казахстана на всех курируемых участках работы в Центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК, демонстрируя глубокие знания и способность профессионально решать поставленные задачи. В должности ответственного секретаря МИД и заместителя министра иностранных дел внес значительный вклад в укрепление двусторонних отношений со странами Ближнего Востока и Африканского континента, развитие консульской службы и государственного протокола.

В дипломатическом сообществе он был известен как истинный патриот своей Родины, дипломат высочайшего уровня и один из основоположников казахской школы дипломатии на арабском направлении", - говорится в Телеграм-канале МИД.

Как сообщается на сайте МИД,  Мусинов – карьерный дипломат, занимал различные должности в Министерстве иностранных дел Казахстана. Был послом РК в Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Африке.

Кроме того, он занимал должности заместителя министра и ответственного секретаря МИД РК. В период с 2018 по 2022 год был заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества

В январе 2024 года Аскар Мусинов занял должность генерального директора Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2060318-skonchalsya-byvshiy-vitse-ministr-inostrannyh-del-kazahstana-askar-musinov/

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