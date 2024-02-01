Четверо девочек и воспитатель пострадали при падении шкафа в детском саду Уральска

В детском саду Уральска на воспитателя и четырех девочек упал шкаф. Пострадавших доставили в больницы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ЗКО.

По информации ведомства, инцидент произошел сегодня, 1 февраля, в детском саду "Саби" в Уральске.

Скорая помощь была вызвана в 11:30, медики прибыли на место происшествия через восемь минут.

При падении шкафа пострадали пять человек, четверо из которых – дети.

Как сообщили в управлении здравоохранения региона, женщина 1976 года рождения с ушибом мягких нижних конечностей была доставлена в городскую многопрофильную больницу. После осмотра врача ее направили на амбулаторное лечение.

"Четверо детей транспортированы в областную детскую многопрофильную больницу. У девочек 2018 года рождения – ушибы мягких тканей грудо-поясничной области, правой кисти, предплечья, мягких тканей правого предплечья. У всех детей состояния ближе к удовлетворительному, назначено амбулаторное лечение, отпущены домой с рекомендациями", – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному происшествию начато досудебное расследование.

"В управление полиции города Уральска поступило сообщение, что одном из частных детских садов на детей упал шкаф. После чего в областную детскую больницу были доставлены четверо детей и женщина 1976 года рождения.

После осмотра все доставленные были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками УП Уральска.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК", – рассказали в ведомстве.

В Управлении образования ЗКО корреспонденту NUR.KZ озвучили причину инцидента.

"Сотрудниками ювенальной полиции УП города Уральска установлено, что 1 февраля в 11:42 воспитанники частного сада во время игры прятались за не закрепленным шкафом.

После изучения записей с камер видеонаблюдения установлено, что шестеро воспитанников, пробравшись за гардеробный шкаф, по неосторожности допустили его падение.

В результате падения шкафа пострадали четверо детей и воспитатель", – пояснили в ведомстве.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 140 УК РК, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается:

штрафом в размере до 160 МРП (590 тыс. тенге);

исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до 160 часов;

арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, летом прошлого года в Алматы в развивающем центре скончался шестилетний ребенок. В Департаменте полиции города сообщили, что по факту случившегося заведено уголовное дело.