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Ограждение балкона рухнуло на мужчину в Алматы

Опубликовано:

Фасад жилого дома
Здание. Иллюстративное фото: Lubov/Getty Images

Мужчина пострадал в результате падения балконного ограждения в одном из дворов Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Инцидент произошел в Алмалинском районе несколько дней назад - происшествие зарегистрировано 23 декабря 2023 года в районном УП.

В отношении председателя КСК собран материал административного производства по статье 505 КоАП РК.

Помимо этого сам пострадавший в ходе опроса заявил, что намерен восстановить свои права в рамках гражданского судопроизводства.

По информации Zakon.kz, пострадавший мужчина получил перелом ноги и ушиб в результате падения железной изгороди с балкона.

Согласно статье 505 КоАП РК, нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2052770-ograzhdenie-balkona-ruhnulo-na-muzhchinu-v-almaty/

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