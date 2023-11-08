Мужчина попал под поезд в Уральске - его удалось спасти, однако врачам пришлось ампутировать ногу пострадавшего, передает NUR.KZ со ссылкой на издание "Мой Город".

Инцидент произошел накануне, 7 ноября, на железнодорожных путях в районе остановки Белая Казарма.

Врачи прибыли на место происшествия спустя пять минут после произошедшего - ногу 33-летнего мужчины переехал поезд.

Мужчине оказали первую помощь и доставили в больницу. Пострадавший потерял много крови и был без сознания - была проведена экстренная операция.

К сожалению, ногу пациента пришлось ампутировать. В настоящий момент состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое, тем не менее его уже перевели в палату.

Отметим, на официальном сайте КТЖ говорится, что железная дорога - это зона повышенной опасности.

Во избежание поражения электрическим током категорически запрещается приближаться к находящимся под напряжением проводам или частям контактной сети.

Также нельзя: подниматься на крыши вагонов, локомотивов; на крыши зданий и сооружений, расположенных под проводами; на металлические конструкции железнодорожных мостов; прикасаться к электрооборудованию электроподвижного состава как непосредственно, так и через какие-либо предметы.

Также запрещается ходить по путям.

Причиной печального исхода при переходе через пути может стать даже мобильный телефон, который рассеивает бдительность.