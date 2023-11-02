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Сотрудник аэропорта Астаны скончался на рабочем месте

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Столичный аэропорт
Столичный аэропорт. Фото: nn-airport.kz

В аэропорту Астаны во время смены скончался один из сотрудников. Данную информацию прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе аэропорта Нурсултан Назарбаев подтвердили корреспонденту NUR.KZ информацию о том, что сегодня скончался их сотрудник.

"2 ноября в медпункт поступил вызов медиков на перрон по причине обнаружения работниками АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" водителя на рабочем месте в кабине транспортного ленточного погрузчика багажа и грузов без сознания, медики после реанимационных мероприятий констатировали биологическую смерть водителя.

Прибывшей из города следственно-оперативной группой ДП МВД РК осуществлены следственные действия, после чего в их сопровождении на машине скорой помощи медпункта АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" тело направлено в центр судебной медицинской экспертизы Астаны", – говорится в заявлении.

В пресс-службе воздушной гавани добавили, что водитель в октябре 2023 года прошел медосмотр, также обязательный предсменный медосмотр он прошел сегодня утром – жалоб на здоровье не было.

Сообщается, что Международный аэропорт Астана окажет соответствующую социальную помощь семье погибшего.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментарием в департамент полиции на транспорте.

Добавим, что по информации на сайте "Академик", перрон – часть летного поля аэропорта, предназначенная для размещения воздушных судов в целях посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа, почты и грузов, а также других видов обслуживания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2043845-sotrudnika-aeroporta-astany-nashli-mertvym-na-rabochem-meste/

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