Четверо альпинистов сорвались на стройке в Астане: медики рассказали о состоянии выжившего

В Управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили, что единственный выживший из четырех пострадавших промальпинистов все еще находится в реанимации, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе УОЗ, пострадавший находится на лечении в Городской многопрофильной больнице №2.

В ведомстве напомнили, что пациент 1999 года рождения поступил 12 октября 2023 года в связи с множественными повреждениями органов грудного и брюшного отделов.

Отмечается, что молодому человеку в экстренном порядке провели все необходимые лечебные мероприятия для стабилизации состояния.

"В настоящее время пациент находится в условиях реанимации и получает комплексное лечение с полным лекарственным обеспечением. Состояние характеризуется как стабильно-тяжелое, с наблюдаемым улучшением в динамике. Пациент находится в полном сознании, дыхание самостоятельное через трахеостомическую трубку", – рассказали медики.

Напомним, 12 октября на площадке одного из строящихся ЖК в Астане с высоты сорвались четверо рабочих. Двое из них погибли: первый – на месте, второй – в больнице.

Департаментом полиции города Астаны начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Позже стало известно, что всех четверых работников, упавших с высоты 10-го этажа, страховал один трос, который в какой-то момент оборвался.

16 октября появилась информация о том, что скончался еще один рабочий, пострадавший на строительной площадке в Астане.

Добавим, согласно статье 277 Уголовного кодекса РК, нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.