Хотел сделать фото и упал с дерева: помощь потребовалась туристу в горах ВКО (видео)

Турист забрался на высокое дерево в Риддере, чтобы сфотографировать пейзаж, но оступился, упал и получил серьезные травмы, сообщается в официальном профиле ДЧС ВКО в Instagram.

Как уточнили спасатели, компания друзей отправилась в горы, чтобы провести время. Один из них решил запечатлеть красивый пейзаж, однако получил серьезные травмы при падении.

На место происшествия очевидцы вызвали врачей Скорой помощи и спасателей.

"Чтобы добраться до пострадавшего, спасателям СПЧ-1 ДЧС ВКО и медикам пришлось преодолеть 30 километров труднодоступной местности", - подчеркнули в ДЧС.

Пострадавшему мужчине 1981 года рождения была оказана первая помощь, после чего его транспортировали с горы до кареты скорой помощи на носилках.

Мужчина был госпитализирован в медучреждение.

ДЧС ВКО рекомендует: