Хотел сделать фото и упал с дерева: помощь потребовалась туристу в горах ВКО (видео)
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Турист забрался на высокое дерево в Риддере, чтобы сфотографировать пейзаж, но оступился, упал и получил серьезные травмы, сообщается в официальном профиле ДЧС ВКО в Instagram.
Как уточнили спасатели, компания друзей отправилась в горы, чтобы провести время. Один из них решил запечатлеть красивый пейзаж, однако получил серьезные травмы при падении.
На место происшествия очевидцы вызвали врачей Скорой помощи и спасателей.
"Чтобы добраться до пострадавшего, спасателям СПЧ-1 ДЧС ВКО и медикам пришлось преодолеть 30 километров труднодоступной местности", - подчеркнули в ДЧС.
Пострадавшему мужчине 1981 года рождения была оказана первая помощь, после чего его транспортировали с горы до кареты скорой помощи на носилках.
Мужчина был госпитализирован в медучреждение.
ДЧС ВКО рекомендует:
- Ни в коем случае не выезжайте в горы в непогоду и темное время суток;
- Не ходите по незнакомым тропам;
- Планируйте свой маршрут и сообщайте о нем близким или спасателям, ориентировочном времени возвращения;
- Не выезжайте в горы в одиночку;
- Возьмите с собой заряженный телефон, аптечку;
- При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2035950-hotel-sdelat-foto-i-upal-s-dereva-pomosch-potrebovalas-turistu-v-gorah-vko-video/