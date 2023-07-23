Туристка упала с лошади, получила перелом и потеряла сознание в ВКО

Прибывший на место вертолет. Фото: официальный сайт МЧС РК

В Восточно-Казахстанской области туристка упала с лошади. Ей диагностировали перелом и транспортировали на вертолете в больницу, сообщается на официальном сайте МЧС.

22 июля на участке Сарсембай горы Белуха в Восточно-Казахстанской области туристка 1996 года рождения упала с лошади, получила травму и находилась в бессознательном состоянии.

На место был оперативно организован вылет врачей Катон-Карагайского района на вертолете Ми-2 авиаподразделения акимата ВКО. Прибывшие специалисты медучреждения диагностировали у туристки закрытый перелом нижней трети правого плеча со смещением.

Ей была оказана необходимая первая врачебная помощь, затем девушку на вертолете транспортировали в межрайонную больницу села Катон-Карагай.

ДЧС ВКО попросил граждан быть осторожными в горной местности, а при возникновении ЧС – звонить по номеру "112".

Врачи. Фото: официальный сайт МЧС РК

Напомним, что в Казахстане существует туристическая полиция, говорится на официальном сайте МВД.

В задачи такой полиции входят:

патрулирование территории туристских объектов и оказание помощи туристам при различных ситуациях в пределах компетенции;

защита жизни, здоровья, имущества, прав и свобод граждан на территории туристического объекта от преступных и иных противоправных посягательств;

выявление и пресечение административных правонарушений, принятие необходимых мер по пресечению преступлений и задержанию преступников;

доставление иностранных граждан в орган полиции по месту дислокации туристического объекта за нарушения миграционного законодательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2029721-turistka-upala-s-loshadi-poteryala-soznanie-i-poluchila-perelom-v-vko/