Рабочий попал в реанимацию после падения с 18-метровой высоты в Экибастузе

Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Экибастузе рабочий-монтер упал с высоты. Его госпитализировали. Этот инцидент начали расследовать в управлении труда региона, передает Pavlodarnews.kz.

Сообщается, что 49-летний монтер путей ТОО "Богатырь Комир" упал с 18-метровой высоты.

О его состоянии рассказали в Управлении здравоохранения Павлодарской области. По словам медиков, мужчине экстренно сделали компьютерную томографию головного мозга, грудной клетки, таза.

После обследования его госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии.

При этом главный инспектор труда области Аскар Капанов заявил, что сейчас этот случай расследуют.

Добавим, что в Уголовном кодексе Казахстана есть статья 156, которая предусматривает наказание за нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть.

При этом меры наказания распределяются так:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП (490 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток;

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП (490 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток; если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 200 МРП (612,6 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

– наказывается штрафом в размере до 200 МРП (612,6 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет; если погиб один человек – наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;

– наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового; если погибли двое и более человек – наказывается ограничением свободы на срок до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2029482-rabochiy-popal-v-reanimatsiyu-posle-padeniya-s-18-metrovoy-vysoty-v-ekibastuze/