На кашель и сыпь пожаловались сотни детей после посещения бассейна в Актобе

Бассейн. Кадр из видео: YouTube/Телеканал КТК

В Актобе родители юных пловцов просят проверить самый большой городской бассейн. По их словам, у детей появились высыпания и кашель. Они полагают, что это связано либо с высоким содержанием хлора в воде, либо с плохой вентиляцией, передает телеканал КТК.

В самом большом бассейне города занимается около 800 детей: по 200 в четыре смены. Многие приходят сюда не первый год. Родители утверждают: до недавнего времени у детей не было никаких проблем. Но в мае у многих появились симптомы, очень похожие на аллергию.

По словам родителей, сыпь на коже и сухой кашель стали обостряться – и сейчас едва ли не все, кто ходит в этот бассейн, жалуются на недомогание. Они уверены, что причина кроется в воде.

"Мы мучаемся сильной аллергией. На коже сыпь с мая месяца. Мы уже получаем лечение, но это не помогает. Уже месяц, наверное, как многие родители жалуются, что их дети мучаются тошнотой. После бассейна у детей хлор во рту, привкус хлора, кашель сухой, раздражение, тошнота. Получается, эти симптомы есть практически у всех детей", – рассказала Динара Кутугаева.

Отмечается, что летом в этом бассейне уже был серьезный прецедент. На чемпионате по параплаванию 12 спортсменам прямо во время утреннего заплыва стало плохо. Пришлось даже вызывать "скорую". Точную причину так и не выяснили, поскольку пострадавшие не стали жаловаться официально. Но рассматривались две версии: некачественный хлор, которым обеззараживали воду, и проблемы с вентиляцией в бассейне.

"Я была в это время в отпуске, но единственное то, что я знаю, – что команда, по-моему, была из Костаная или Павлодара, – вот оттуда 11 человек положили в больницу. Люди с ограниченными возможностями, у кого есть инвалидность. Возможно, какая-то реакция была. Возможно, пищевое. Как тренеры утверждают, было превышение хлора", – сказала замдиректора по учебной части спортивного комплекса "Достык" Ляззат Бектурлиева.

В облспорте тоже пытаются разобраться, что происходит в самом крупном бассейне города, где дети занимаются бесплатно. Не исключают, что проблема – в нарушении санитарных норм при обеззараживании воды. В этом году в "Достыке" как раз поменялся поставщик хлора. Но точная причина недомогания будет известна только после работы экспертов.

"Мы сейчас проводим расследование. И сегодня мы пригласим СЭС непосредственно для анализа воды, после чего уже будет ясно, понятно, в каком состоянии вода, какие примеси. После этого уже будет конкретное решение", – добавил руководитель управления физической культуры и спорта Актюбинской области Евгений Гончаров.

Когда именно будут известны результаты работы санврачей, чиновники ответить пока не могут. Но закрывать бассейн никто не собирается.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1996145-sotni-detey-pozhalovalis-na-kashel-i-syp-posle-posescheniya-basseyna-v-aktobe/