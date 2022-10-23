Нефтяники нашли пеликана на месторождении в Мангистауской области

Пеликан. Фото: lada.kz

Возле здания на одном из месторождений в Мангистауской области сотрудники нашли пеликана. По их словам, птица испугалась, когда к ней подошли люди, но улететь не смогла, вероятней всего из-за поврежденного крыла, передает издание Lada.kz.

Пеликана в Мангистауской области обнаружили нефтяники-вахтовики, работающие на месторождении неподалеку.

По словам нефтяников, птицу они нашли сегодня утром, 23 октября, возле здания на месторождении в районе разъезда №6.

"Изначально птица очень боялась, когда к ней подходишь. Может, постепенно привыкнет. Пока еще не успели покормить", – сообщили они.

Рабочие уточнили, что пеликан пытался взлететь, но не смог. Скорее всего, у него подбито крыло.

Рабочие и пеликан. Фото: lada.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1994090-neftyaniki-nashli-pelikana-na-mestorozhdenii-v-mangistauskoy-oblasti/