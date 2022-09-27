Грудной ребенок упал с лестницы, пока мать готовилась к тою в Байконуре

Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Грудной ребенок получил травмы, упав с лестницы - в случившемся винят мать. Прокуратура Байконура передала казахстанской стороне уголовное дело по данному факту.

Как пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу надзорного органа, мать пострадавшего ребенка приехала из поселка Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области к родственникам, которые готовились к свадьбе.

По информации ведомства, женщина с малышом разместились в квартире родственников - она участвовала в подготовке к торжеству.

"Мама не заметила, как ее полуторагодовалый ребенок выполз из квартиры в подъездный коридор и упал с лестницы, при этом получил тяжкие телесные повреждения", - заявили в прокуратуре.

По данному факту было заведено уголовное дело об оставлении в опасности., пишет издание.

Сообщается, что для дальнейшего расследования дело было передано правоохранительным органам РК, ввиду того, что подозреваемая в преступлении является гражданкой Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1989919-grudnoy-rebenok-upal-s-lestnitsy-poka-mat-gotovilas-k-toyu-v-baykonure/