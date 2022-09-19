Собиралась в горы: тело пропавшей алматинки нашли около реки

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Тело пропавшей алматинки 1988 года рождения нашли близ реки в горах – на днях о пропаже заявила сестра погибшей, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

В Департаменте полиции Алматы пояснили, что заявление о пропаже в полицию поступило 18 сентября. За помощью обратилась сестра погибшей.

Она сообщила, что ее сестра вышла из дома утром 17 сентября, примерно в 10:00, и не вернулась.

Также алматинка заявила, что ее сестра в разговоре со своим парнем сообщила, что собиралась пойти в горы. Позже, по ее словам, она написала своему молодому человеку, что ее укусил паук.

Как сообщили полицейские, в ходе поисковых мероприятий вдоль реки в горной местности обнаружено тело пропавшей без внешних признаков насильственной смерти.

Подчеркивается, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования находится на контроле Министерства внутренних дел и руководства ДП Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1988512-sobiralas-v-gory-telo-propavshey-almatinki-nashli-okolo-reki/