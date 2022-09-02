"Хрустальный" студент упал в первый день своего обучения в университете Караганды

Место происшествия. Кадр из видео: ekaraganda.kz

17-летний студент с несовершенным остеогенезом упал в свой первый учебный день в Карагандинском техническом университете. О произошедшем с парнем несчастном случае рассказала его тетя. Инцидент прокомментировали в вузе, передает ekaraganda.kz.

Молодой человек родился с редким диагнозом - несовершенный остеогенез. В народе людей с такой болезнью называют "хрустальными". Это заболевание обусловлено особой хрупкостью костей, поэтому любое падение может быть опасным.

Несмотря на это, парень успешно закончил школу и поступил на грант в Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова.

По словам тети юноши, в основном для безопасности он передвигается в инвалидном кресле, но может подниматься по лестницам.

1 сентября студент направлялся в свой корпус по переходу. По пути оказалось препятствие в виде двойных ступеней без перил. Первокурсник поднялся, а пока ждал, когда ему принесут кресло, упал.

"Был первый день для первого курса и сразу же такая ситуация. Этого бы не случилось, если бы университет имел хотя бы перила. Я не говорю даже о пандусе, а об элементарных перилах. Ему одногруппники все помогали. Подняться, спуститься. Но так как там не было перил, пока он стоял и ждал, когда ему подадут кресло, упал", - рассказала женщина.

Рука, на которую приземлился парень, опухла и посинела. Его на скорой помощи увезли в больницу.

В Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова ответили, что для первокурсника была организована ознакомительная экскурсия по корпусу.

"Со стороны НАО "Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова" была оказана помощь для передвижения студента из общежития в учебные корпуса университета для участия в следующих мероприятиях: день знаний, знакомство с куратором и группой, кампусом университета, ознакомление с принципами организации учебного процесса.

К началу учебного года в университете созданы необходимые условия для обучения студентов с ограниченными возможностями, то есть установлен лифт, имеются пандусы, кнопка вызова, на первом этаже есть специально оборудованные аудитории для проведения лекционных и лабораторно-практических занятий и уборная", - пояснили в вузе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1985922-hrustalnyy-student-upal-v-pervyy-den-svoego-obucheniya-v-universitete-karagandy/