Два брата отравились в канализационном колодце в Кокшетау

Место происшествия. Фото: instagram.com/aqmola_tjd

В Кокшетау 1 сентября двое мужчин оказались в канализационном колодце, где потеряли сознание. На помощь к ним выехали спасатели. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС Акмолинской области в Instagram.

В ведомстве рассказали, что 1 сентября спасателям поступило сообщение о том, что двое мужчин находятся без сознания в канализационном колодце. Сотрудники незамедлительно выехали на место происшествия.

Выяснилось, что 40-летний мужчина самостоятельно залез в канализационный колодец для чистки, но там потерял сознание. Тогда к нему на помощь поспешил 42-летний брат, однако тоже потерял сознание.

В колодце они находились около 30 минут. После чего были извлечены силами ДЧС и переданы работникам скорой помощи.

По предварительным данным, мужчины отравились парами аммиака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1985869-dva-brata-otravilis-v-kanalizatsionnom-kolodtse-v-kokshetau/