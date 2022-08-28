Мужчина спас унесенных в море девочек в Актау

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В Актау мужчина спас унесенных в море девочек. Инцидент произошел на территории базы отдыха "Золотое солнышко". Герой отказался от вознаграждения.

Свидетельница случившегося Ажар Айболаткызы рассказала корреспондентам "Лада", что инцидент произошел 21 августа вечером.

Компания взрослых с детьми отдыхала на базе отдыха "Золотое солнышко". Дети купали, в какой-то момент две девочки 12 и 13 лет решили покататься на сапборде у кромки берега.

Сообщается, что подул ветер и начал уносить их в море. Мать одной из девочек побежала к воде и начала отчаянно просить о помощи.

"Мы ничего не понимали и не слышали, хоть и находились недалеко от места события. Пока мы осознали, что случилось, сапборд с девочками ушел очень далеко, ветер подгонял его все дальше в море. В это время в сторону сапборда уже плыл человек", - сообщила свидетельница.

По ее словам, вскоре он нагнал сапборд и уже с детьми двигался обратно - к берегу. Потом мужчина исчез, заявила Ажар. Выяснилось только то, что его зовут Александр.

Родительницы спасенных девочек говорят, что мужчина категорически отказался от вознаграждения.

Корреспонденты сообщили, что о подвиге этого мужчины Ажар написала в соцсетях и отметила ДЧС региона. Вскоре с ней связались спасатели.

Они сообщили свидетельнице, что будут представлять Александра к награде, и поблагодарили девушку за освещение события.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1985279-muzhchina-spas-unesennyh-v-more-devochek-v-aktau/