Пропавшего 6-летнего мальчика нашли мертвым в Акмолинской области

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26 августа в Косшы пропал 6-летний мальчик. К правоохранителям с просьбой о помощи обратились его родители. К сожалению, ребенка обнаружили мертвым, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

В ведомстве рассказали, что 26 августа около 21.30 часов в полицию Косшы поступило сообщение от местного жителя. Он пояснил, что двумя часами ранее его 6-летний сын ушел играть во двор и пропал.

"По указанному адресу незамедлительно прибыло руководство УП, личный состав и следственно-оперативная группа. В результате проведенных поисковых мероприятий тело мальчика было найдено в сточной яме (септик)", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Здесь добавили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР. В рамках расследования трагического происшествия назначены соответствующие экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1985186-propavshego-6-letnego-malchika-nashli-mertvym-v-akmolinskoy-oblasti/