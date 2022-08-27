2-летняя девочка попала в больницу после падения из окна в СКО

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Североказахстанские полицейские проводят проверку по факту падения из окна 2-летней девочки. Ребенок попал в больницу в результате инцидента, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

2-летняя девочка, выпавшая из окна второго этажа в райцентре Бесколь Кызылжарского района, попала в Детскую областную больницу СКО накануне, 26 августа.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.

Полицейскими было установлено, что пострадавшая осталась под присмотром сестры-старшеклассницы и выпала из окна через москитную сетку.

В настоящее время, по сообщению медиков, состояние девочки стабильно тяжелое.

Как подчеркнули в полиции, материалы по данному факту будут вынесены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.

Стражи порядка напомнили о необходимости ответственного отношения к воспитанию малолетних детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1985177-2-letnyaya-devochka-popala-v-bolnitsu-posle-padeniya-iz-okna-v-sko/