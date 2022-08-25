Рабочий погиб на Тенгизе

Иллюстративное фото: tengizchevroil.com

Тело рабочего обнаружили 24 августа около 16 часов на строительной площадке вахтового поселка Оркен на Тенгизском месторождении в Атырауской области. В компании "Тенгизшевройл" прокомментировали гибель сотрудника, передает "Ак Жайык".

В компании сообщили, что их уведомили о том, что 24 августа работник субподрядной компании "Казтурборемонт" (Intradel Projects) был найден без признаков жизни вблизи строительной площадки вахтового поселка Оркен.

"От имени руководства ТШО и наших сотрудников мы выражаем искренние и глубокие соболезнования семье погибшего.

ТШО также известно, что соответствующие государственные органы были должным образом проинформированы руководством субподрядной организации", - пояснили в "Тенгизшевройле".

Издание отмечает, что правоохранительные органы в настоящее время выясняют причину смерти сотрудника предприятия. На данный момент работы на стройплощадке приостановлены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1984780-rabochiy-pogib-na-tengize/