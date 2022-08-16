Годовалого ребенка убило током в Шымкенте

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Мальчик 2021 года рождения скончался от удара тока в Шымкенте. Сообщение спасателям об этом поступило вечером 15 августа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДЧС.

В ведомстве рассказали, что 15 августа в 20.30 часов от службы "103" поступило сообщение о смерти мальчика 2021 года рождения, получившего удар электрическим током.

Инцидент произошел в частном жилом доме.

По словам родителей, в доме стояла подключенная к электричеству через удлинитель печь. Рядом играл ребенок. Он по неосторожности схватил руками оголенный провод.

Мальчик скончался на месте происшествия. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

В ДЧС Шымкента отметили, что это уже второй случай удара током, произошедший в августе с детьми. Ранее пострадала девочка 2013 года рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983314-godovalogo-rebenka-ubilo-tokom-v-shymkente/