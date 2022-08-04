2-летний ребенок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте

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Ребенок 2020 года рождения попал в больницу Шымкента в тяжелом состоянии. Как оказалось, малыш выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже, сообщает Otyrar.kz.

Как сообщили изданию в службе скорой помощи, днем 3 августа в микрорайоне Туран Каратауского района произошел несчастный случай - 2-летний малыш выпал из окна 2 этажа в 5-этажном многоквартирном доме.

Ребенка госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данным полиции, малыш остался без присмотра родителей. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что это 4 подобный случай падения детей из окон в Шымкенте с начала года. В прошлом году за этот отчетный период произошло 7 происшествий, связанных с падением детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981671-2-letniy-rebenok-vypal-iz-okna-mnogoetazhki-v-shymkente/