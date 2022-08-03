26-летний мужчина утонул в канале в Атырауской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Вчера, 2 августа, в селе Тандай Атырауской области из воды извлекли тело утонувшего молодого человека. Он купался в непредназначенном для этого месте, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС региона.

2 августа в 15:05 на пульт связи областного ДЧС поступило сообщение о том, что гражданин А.Ф. 1996 года рождения утонул во время купания.

Инцидент произошел в необорудованном для купания месте в Баксайском канале села Тандай Махамбетского района Атырауской области.

"На место происшествия из города Атырау выехали спасатели оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области", – сообщили представители ведомства.

В 19:10 силами местных жителей тело гражданина А.Ф. было обнаружено и извлечено из воды.

Отмечается, что в поисковых работах были задействованы 5 водолазов-спасателей и одна надувная лодка, 1 единица техники ДЧС, 3 сотрудника и 1 единица техники РОП, а также два местных жителя.

В ДЧС Атырауской области призвали строго соблюдать правила безопасности на воде:

не купаться в запрещенных местах;

не купаться в местах с сильным течением;

не нырять в незнакомых местах;

не разрешать маленьким детям купаться без присмотра взрослых;

не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981466-molodoy-paren-utonul-v-kanale-v-atyrauskoy-oblasti-foto/