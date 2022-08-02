Маленький мальчик провалился в открытый люк в Нур-Султане (видео)

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Сегодня в столице маленький ребенок провалился в открытый канализационный люк – об этом стало известно из социальных сетей. Как сообщили позже в городском управлении здравоохранения, ребенок был осмотрен врачами и отправлен домой, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места происшествия появились в Instagram-сообществе Astanovka98.

По словам очевидцев, ребенок провалился в канализационный люк на глубину 1,7-2 метра.

"Все случилось на остановке у Дома министерств. Шли мама с коляской и ребенок рядом. Он наступил на люк, и тот открылся. Прохожие отреагировали, и один из мужчин полез внутрь и смог вытащить мальчика", – говорится в подписи к публикации.

Отмечается, что после падения ребенок не мог стоять на ногах.

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения города Нур-Султана, пострадавший мальчик 2020 года рождения был осмотрен нейрохирургом и травматологом.

"На момент осмотра ребенок в сознании, спокоен. Ему была оказана вся необходимая помощь. Переломов, сотрясения нет. Даны рекомендации, на данный момент его отправляют на амбулаторное лечение", – сообщили представители ведомства.

Кроме того, по данным Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан, уже проведены работы по бетонированию основания данного колодца и замене крышки.

"Ревизионная работа по состоянию колодцев коммунальными предприятиями проводится на ежедневной основе, работы в данном направлении будут также усилены", – подчеркнули в управлении.

Также сообщается, что в отношении балансодержателя колодца (подрядной организации) будут применены соответствующие меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981398-malenkiy-malchik-provalilsya-v-otkrytyy-lyuk-v-nur-sultane-video/