Тело всадника с лошадью обнаружили в канале в Алматинской области

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Близ Кульджинского тракта в одном каналов обнаружили тело всадника с лошадью. Правоохранители пока зарегистрировали факт как несчастный случай и организовали проверку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах показано тело мужчины и погибшая лошадь, застрявшие в стоке арычного канала.

"Кульджинский тракт, Енбекши, Тункуруский поворот. Найдены мертвые человек с лошадью", – пояснил автор поста.

По информации Алматинской областной полиции, тело всадника с лошадью было обнаружено 1 августа близ села Енбекши в Талгарском районе.

"Погибший мужчина оказался 53-летним местным жителем, который занимался выпасом скота. Признаков насильственной смерти на теле потерпевшего не обнаружено.

Предварительно установлено, что всадник вместе с лошадью был унесен водным потоком и погиб. В этой связи факт официально зарегистрирован как несчастный случай.

Тем не менее сейчас организованы проверочные мероприятия для более тщательного выяснения всех обстоятельств гибели", – сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981361-telo-vsadnika-s-loshadyu-obnaruzhili-v-kanale-v-almatinskoy-oblasti/