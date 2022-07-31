Двое детей утонули в Актобе

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Трагедия произошла накануне в Актобе - двое детей из одной семьи утонули в водоеме, сообщается в официальном Instagram департамента по ЧС региона.

30 июля в 19:30 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в Актобе в районе нового моста "Южный обход" в необорудованном месте для купания утонули двое детей из одной семьи (2009 и 2011 года рождения). Тела погибших были извлечены с трехметровой глубины в 15 метрах от берега.

Также в ДЧС сообщили, что за несколько до этого практически в том же месте - в районе моста "Южный обход" в необорудованном месте для купания утонул молодой парень. Тело 18-летнего юноши извлечено из воды с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981012-dvoe-detey-utonuli-v-aktobe/