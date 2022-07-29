"Родители сидели в кафе": 5-летний мальчик утонул на пляже в Уральске

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Вечером 28 июля на пляже одной из баз отдыха в районе Желаевского карьера в Уральске утонул 5-летний мальчик. В момент происшествия родители ребенка находились в летнем кафе. Об этом сообщили в ДЧС ЗКО, передает "Мой город".

По информации ведомства, 5-летний мальчик пришел на пляж вместе с родителями и родственниками.

Ребенок плавал на надувном круге, а взрослые находились в летнем кафе, расположенном в 50 метрах от берега. Спустя некоторое время они обратили внимание, что малыш исчез.

После 40 минут поисков один из спасателей пляжа нашел тело ребенка.

В ДЧС Западно-Казахстанской области отметили, что место происшествия было специально оборудовано для купания. На пляже также имеется наблюдательная вышка. Всего в день трагедии на смене находились семь спасателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980833-roditeli-sideli-v-kafe-5-letniy-malchik-utonul-na-plyazhe-v-uralske/