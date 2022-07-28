Удары молний убили 20 человек за сутки в Индии

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В индийском штате Бихар в результате сильных гроз погибли не менее 20 человек за сутки. Власти региона заявили, что выплатят семьям погибших 400 тыс. рупий (примерно 2,3 млн тенге), передает Daily Mail.

Количество жертв ударов молний может увеличиться, поскольку многие жители региона из-за сильнейшей жары стремятся выйти на улицу, чтобы охладиться.

Главный министр штата Нитиш Кумар обратился к населению и призвал их следовать советам органов по ликвидации последствий стихийных бедствий. Он добавил, что семьям погибших в качестве компенсации будут выплачены 400 тыс. рупий (примерно 2,3 млн тенге).

Кроме того, он приказал чиновникам установить молниеотводы, которые предотвращают попадание молнии во что-либо и вместо этого отводят электричество в землю.

Отмечается, что в 2019 году от ударов молний в стране погибли почти три тысячи человек.

В прошлом году в Индии при попытке сделать селфи от удара молнии погибли 11 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980583-udary-molniy-ubili-20-chelovek-za-sutki-v-indii/