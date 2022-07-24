Мужчина и его внучка утонули в Жамбылской области: тело девочки до сих пор не нашли

Фото с места ЧП. Источник: instagram.com/jambyl_tjd

В Жамбылской области в реке Талас утонули пожилой мужчина и его внучка. Тело мужчины нашли, а поиски ребенка до сих пор продолжаются, об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.

По информации ДЧС области, трагедия произошла в Жамбылском районе, близ села Жасоркен, на реке Талас.

"23 июля в 17:30 при въезде в село Жасоркен в реке Талас очевидцы обнаружили и извлекли из воды труп гражданина. Как выяснилось, дедушка с внучкой купались в необорудованном для купания месте.

В 17:50 начались поиски девочки, которая приблизительно в 17:10 утонула во время купания", - говорится в сообщении департамента по ЧС Жамбылской области.

Сегодня около пяти тридцати пяти часов утра поиски девочки 2015 года рождения возобновились.

В них участвуют три расчета спасателей оперативно-спасательного отряда. Как сообщили в ДЧС, водолазы осматривают водную часть реки, 74 человека личного состава проходят вдоль береговых линий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1979925-muzhchina-i-ego-vnuchka-utonuli-v-zhambylskoy-oblasti-telo-devochki-do-sih-por-ne-nashli/