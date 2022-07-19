Собаки напали на женщину с двухлетним ребенком в Актобе

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В Актобе, в жилом районе Есет батыр на женщину с двухлетним ребенком напала свора собак. Ребенок не пострадал, однако животные покусали маму малыша.

Как рассказал корреспондентам "Диапазона" муж пострадавшей, инцидент произошел вечером, когда его супруга шла из 3-го в 4-й микрорайон.

По его словам, супруга успела схватить ребенка на руки и поднять, чтобы собаки его не схватили.

"Жена приболела, шла за системой в соседний дом к родственникам. С ней был наш двухлетний сын. Когда на них бросились собаки, она схватила сына на руки и подняла. Но собаки кинулись на нее. На помощь жене подбежали два человека – они отогнали собак", – рассказал мужчина.

По его словам, сын сильно испугался.

"Жена попала в БСМП, сейчас ходит на уколы. На стройке мне рассказали, что видят здесь собак. Они агрессивные, не боятся. Напали не только на мою жену, на еще одного парня бросились", – добавил муж пострадавшей.

Как сообщили корреспондентам в управлении ветеринарии, с начала 2022 года по 2 марта по области отловлено и уничтожено 3792 собак, по городу Актобе – 2294. Подчеркивается, что с момента вступления в силу нового закона об ответственном отношении к животным, со 2 марта, в области отловлено 4302 бродячих и безнадзорных собак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1979156-sobaki-napali-na-zhenschinu-s-dvuhletnim-rebenkom-v-aktobe/