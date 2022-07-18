Нацгвардеец спас шестилетнего ребенка от утопления в ВКО, но пострадал сам

Тилек Кумарбеков. Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

На реке Ульба в ВКО недавно произошел инцидент: шестилетний ребенок едва не утонул, однако неподалеку оказался военнослужащий Нацгвардии Тилек Кумарбеков, который спас его. Об этом сообщается на официальной странице регионального ДЧС в Instagram.

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на главу пресс-службы РгК "Восток" Нацгвардии Багдата Амангельды, ребенок оказался в воде и мог утонуть из-за бурного течения реки.

Люди начали звать на помощь и находившийся поблизости ефрейтор Тилек Кумарбеков незамедлительно нырнул в воду, торопясь помочь попавшему в беду.

Гвардейцу удалось схватить ребенка за руку и оттащить к берегу, однако в определенный момент военнослужащий сам стал захлебываться.

Оказавшись у берега, Кумарбеков потерял сознание и сам начал тонуть. К счастью, к нему на помощь подоспели находившиеся поблизости люди. Фельдшерам удалось реанимировать гвардейца по пути в больницу.

В данный момент состояние военнослужащего из воинской части 3477 оценивают как удовлетворительное. Указывается, что за героический поступок Кумарбекова представят к награде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978975-natsgvardeets-spas-shestiletnego-rebenka-ot-utopleniya-v-vko-no-postradal-sam/