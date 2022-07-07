Женщину унесло течением реки в Алматинской области

Поисковые мероприятия. Фото: ДЧС Алматинской области

Вечером 6 июля спасателям поступило сообщение о том, что 40-летняя женщина при переходе по мосту упала в реку Талгар, после чего ее унесло течением. Найдено тело погибшей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Как рассказали в ведомстве, 6 июля в 21.40 часов к ним поступило сообщение о том, что в тот же день около 19.30 часов на реке Талгар (слияние рек средний Талгар и правый Талгар) 40-летняя женщина при переходе по деревянному мосту потеряла равновесие, упала в воду и ее унесло течением.

Поисковые мероприятия. Фото: ДЧС Алматинской области

На место выехали спасатели, полицейские, сотрудники природного заповедника и волонтеры.

"7 июля в 12.15 часов в 10 км от места падения в реке Талгар было обнаружено и извлечено из воды тело пропавшей женщины", - рассказали в ДЧС Алматинской области.

Поисковые мероприятия. Фото: ДЧС Алматинской области

В ведомстве попросили граждан соблюдать меры предосторожности при походах в горную местность.

В соцсетях сообщается, что женщина находилась здесь в составе группы туристов. Была альпинисткой, жила в Илийском районе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977358-zhenschinu-uneslo-techeniem-reki-v-almatinskoy-oblasti/