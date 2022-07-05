Отца и дочь унесло ветром на озере в Акмолинской области

Фото: ДЧС Акмолинской области

14-летнюю девочку и ее отца, бросившегося спасать дочь, унесло волнами от берега из-за порывистого ветра на озере Большая Сарыоба. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел на стихийном пляже недалеко от базы отдыха "Сарыоба". Две семьи отдыхали у озера. Двое детей решили искупаться.

Но из-за ветра, порывы которого достигали 15-20 м/с, 14-летнюю девочку на надувном кругу начало уносить от берега. Заметив это, отец школьницы тоже взял надувной круг и попытался спасти дочь, однако из-за волн его унесло в другую сторону.

Узнав о ситуации, общественные спасатели на моторной лодке выехали за людьми. Но их плавсредство по техническим причинам заглохло по пути следования. При этом они продолжили следить за мужчиной и девочкой с помощью бинокля.

После чего на место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда из Нур-Султана. Сначала они добрались до 52-летнего мужчины, а через 13 минут на расстоянии около 3 км от берега забрали и девочку.

На данный момент состояние обоих стабильное, в медицинской помощи они не нуждаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977045-ottsa-i-doch-uneslo-vetrom-na-ozere-v-akmolinskoy-oblasti/